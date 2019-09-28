MHP’den CHP’nin Suriye Konferansına tepki: CHP tarihinde kara bir leke daha oldu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP tarafından uluslararası düzeyde İstanbul’da düzenlenen "Suriye'de Barışa Açılan Kapı -Uluslararası Suriye Konferansı"nı sert sözlerle eleştirerek, CHP tarihinde kara bir leke olarak yerini alacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin coğrafi konumundan habersizdir

Büyükataman, “Açılışta konuşan CHP liderinin Suriye’deki terörü “El Kaide ve türevi terör örgütleri” sözleriyle ifade etmesi, PKK’nın uzantıları PYD/YPG’den bahsetmemesi “YPG terör örgütü değildir, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.” sözünden dönmediğini göstermektedir. Bu yaklaşım şaşırtıcı değildir zira Kılıçdaroğlu’na göre “Türkiye’ye kim saldıracaktır ki” S-400 alıyoruz. Görülmektedir ki Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin coğrafi konumundan habersizdir. Galiba hesap makineleriyle meşgul olmaktan tarih okumaya da fırsat bulamamıştır” dedi.

CHP Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapıyor

CHP’nin Türkiye’nin sınır dışındaki operasyonlara karşı çıktığını hatırlatan MHP’li Büyükataman, “Türkiye sınırı boyunca yuvalanan PKK terörünün, sınırımızın hemen dibinde oluşturmaya çalıştığı sözde Kürdistan’ın Suriye ayağını görmezden gelen, Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarına karşı çıkan CHP yönetimi şimdi de SDG yapılanmasını aklama uğraşı içerisinde midir?

Türkiye’nin terörün bitirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasının sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara bir katkı sunmak yerine; Türkiye ve Türk düşmanlarının sözcülüğüne girişmeyi Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh!” ilkesiyle açıklamak, ucubeliğin son noktasıdır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ihanet içerisindedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden Büyükataman, “Esad rejiminin sözcülerini Türkiye Cumhuriyetine meydan okutmak için ülkeye davet eden Kılıçdaroğlu ihanet içerisindedir. Dışişleri Bakanlığımızın bu isimlere vize vermemiş olmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade eder, Sayın Bakan’a büyük Türk milleti adına teşekkür ederim” dedi.