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Siyaset MHP’den 40 ile ziyaret
Siyaset

MHP’den 40 ile ziyaret

Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletle buluşmaya devam ediyor. Adım “Adım 2023 İl İl Anadolu” programları kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyareti gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:55:00 -
MHP’den 40 ile ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletle buluşmaya devam ediyor. Adım “Adım 2023 İl İl Anadolu” programları kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyareti gerçekleştirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem İzmir Milletvekili; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla milletimizle buluşmaya devam ediyor. Adım Adım 2023; İl İl Anadolu programlarımız kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyaretimiz gerçekleşti. Her daim milletimizin gönlünde ve yanında olmaya devam edeceğiz...” ifadelerini kullandı.

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