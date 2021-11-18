MHP’den 40 ile ziyaret
Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletle buluşmaya devam ediyor. Adım “Adım 2023 İl İl Anadolu” programları kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyareti gerçekleştirildi.
YENİ AKİT ANKARA
Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletle buluşmaya devam ediyor. Adım “Adım 2023 İl İl Anadolu” programları kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyareti gerçekleştirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem İzmir Milletvekili; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla milletimizle buluşmaya devam ediyor. Adım Adım 2023; İl İl Anadolu programlarımız kapsamında şimdiye kadar 40 il ziyaretimiz gerçekleşti. Her daim milletimizin gönlünde ve yanında olmaya devam edeceğiz...” ifadelerini kullandı.