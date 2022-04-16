MHP'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ersoy, partisinden istifa etti. Ersoy, Bahçeli'ye ve partisine bağlı kalacağını, tartışmaların partiye zarar vermemesi için bu kararı aldığını duyurdu.
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Ersoy, "İstismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, parti tüzüğünün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirmişti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti tüzüğü çerçevesinde disipline sevki hakkında yazılı açıklama yapmıştı. Yalçın açıklamasında şunları kaydetmişti:
“Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”