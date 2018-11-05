0553 313 94 23
impression

MHP'de Nuri Alço sürprizi!

Yerel seçimler yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partisi'nde hareketli anlar yaşanıyor. Nuri Alço'nun MHP'nin Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret, kulisleri hareketlendirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
MHP'de Nuri Alço sürprizi!

Melih Gökçek ve Bedrettin Dalan isimlerle siyaset kulislerini hareketlendiren MHP'de  Nuri Alço'nun Genel Merkez'e gelmesi kafaları karıştırdı.

Yaklaşan yerel seçim öncesi Melih Gökçek ve Bedrettin Dalan isimleriyle siyaset kulislerini sarsan MHP'de, Genel Merkez sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

Bedrettin Dalan teklifi reddetmişti

2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. AK Parti'yle yola çıktıkları Cumhur İttifakı yerelde yolda kalan MHP'de Melih Gökçek bombasının ardından yine parti kaynakları tarafından ortaya atılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ismi kulislerde dolaşmıştı. Dalan'ın "Aklımı peynir ekmekle yemedim" çıkışıyla adaylığı yalanlamasının ardından MHP Genel Merkezi sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Canlandırdığı kötü adam karakteriyle Türk sinemasından tanınan Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

"Nezaket ziyareti"

Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ''Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. Nuri Alço

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de 21 büyükbaş hayvan, bilinmeyen bir nedenle telef oldu
    1. Gümüşhane'de 21 büyükbaş hayvan,..
    2. Aracın çarptığı eşeğin tedavisine..
    3. EPDK Başkanı Yılmaz: YEKA ön lisans..
    4. MHP'de Nuri Alço sürprizi!
    5. Komaya giren boksör, hayatını kaybetti
    6. Pişkinliğin böylesi: Utanılacak ne..
    7. AK Parti'de temayül yoklamasının..
    8. Suudi Arabistan'da sel 5 can aldı
    9. Kamerun'da 80 kişi kaçırıldı!
    10. Ülke şokta! 80 öğrenci kaçırıldı
    11. Bakan Soylu açıkladı! '342 terörist..
    12. Eski AK Parti milletvekili Ziyaettin..
    13. ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması
    14. Muhammed Salah'ın heykeli dehşete..
    15. Rasathane müdüründen tedirgin eden..
    16. Rektörden öğrencisine olay cevap!..
    17. Hürriyet'in 'eşcinsel' haberlerinden..
    18. Erzincan'da kavga çıktı: 11 kişi yaralı
    19. 3 üst düzey Suriyeli yetkili için..
    20. Rızka rıza
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!