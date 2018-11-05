MHP'de Nuri Alço sürprizi!

Melih Gökçek ve Bedrettin Dalan isimlerle siyaset kulislerini hareketlendiren MHP'de Nuri Alço'nun Genel Merkez'e gelmesi kafaları karıştırdı.

Yaklaşan yerel seçim öncesi Melih Gökçek ve Bedrettin Dalan isimleriyle siyaset kulislerini sarsan MHP'de, Genel Merkez sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

Bedrettin Dalan teklifi reddetmişti

2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. AK Parti'yle yola çıktıkları Cumhur İttifakı yerelde yolda kalan MHP'de Melih Gökçek bombasının ardından yine parti kaynakları tarafından ortaya atılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ismi kulislerde dolaşmıştı. Dalan'ın "Aklımı peynir ekmekle yemedim" çıkışıyla adaylığı yalanlamasının ardından MHP Genel Merkezi sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Canlandırdığı kötü adam karakteriyle Türk sinemasından tanınan Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

"Nezaket ziyareti"

Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ''Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.