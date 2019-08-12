MHP’de bayramlaşma töreni

MHP Malatya İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı’nın ikinci günü parti binasında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Parti binasındaki bayramlaşmaya MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Bayram Işık, Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar, bayramların küskünlükleri sona erdirdiği, barış ve huzurun hakim olduğu müstesna günler olduğunu ifade ederek, "Bugün Kurban Bayramı’nı idrak etmenin sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Türk İslam alemin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Dünya da zulme uğrayan tüm Müslümanlarımız içinde Allah’a dua ediyoruz" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "Kurban Bayramı bizim için dinimiz için önemli bayramlardan biri. Bayramlar birliğimizin ve beraberliğimizin ön plana çıktığı günler. Küskünlükler ve dargınlıklar bayramlarla birlikte son bulur. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı olarak il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, ocak başkanımızla birlikte hedefimiz 2023. Bu birliğimiz ve gücümüzü teşkilatımız ve sizlerden alıyoruz ve alacağız. Bizleri bu güne kadar getirdiniz elhamdülillah. 19 yıl aradan sonra Malatya’dan meclise vekil gönderdiniz. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.