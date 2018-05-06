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MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday adayı oldu

MHP'de 31 il ve 19 ilçe başkanı, 24  Haziran'da yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:17
MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday adayı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, seçim kararının alınmasının  ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il başkanlarıyla yaptığı  toplantıda, "Teşkilatlarda boşluk oluşmayacak şekilde oy potansiyelinize  güveniyorsanız aday olabilirsiniz" ifadelerinin ardından bazı teşkilat başkanları  harekete geçti.

Aralarında Bursa, Eskişehir ve Hatay'ın da bulunduğu 31 il ile 19  ilçenin başkanı görevlerinden istifa ederek, milletvekili aday adaylığı  başvurusunda bulundu.

Bu arada teşkilatlarda boşluk oluşmaması için istifa eden il ve ilçe  başkanlarının yerine aynı gün yeni isimler atandı.

15 TEMMUZ GAZİSİ DE ADAY

Öte yandan MHP'ye yapılan bin 815 başvurunun 250'si kadın, 20'si ise  engelli aday adaylarından oluştu.

Bu isimler arasında 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde  yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, terör  örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Güvenlik ve Strateji  Uzmanı Abdullah Ağar da yer aldı.

MHP'nin mevcut 35 milletvekilinden 30'u tekrar aday adayı olurken,  aralarında eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat   Çetin, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan  Ekmeleddin İhsanoğlu ile İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş  Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba'nın adaylık için  başvurmamaları dikkat çekti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:17
  1. Sakarya
  2. Kahramanmaraş
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Bursa
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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