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MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı

MHP'de 5 milletvekili, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yapmadı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:58
MHP'de 5 milletvekili adaylık başvurusu yapmadı

O isimler arasında en dikkat çekeni, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu. Eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba da başvuru yapmayan diğer isimler. 

3 Mayıs'ta sona eren aday adaylığı sürecinde MHP'ye yapılan başvuru sayısı ise, bin 815 olarak açıklandı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da başvuru yapanlar arasında yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:58
  1. Sakarya
  2. Kahramanmaraş
  3. İstanbul
  4. MHP
  5. CHP
  6. çatı aday
  7. Ekmeleddin İhsanoğlu.

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