MHP Türkiye geneli yerel seçim aday listesi | MHP il belediye başkan adayları 2019 kimler oldu?
31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça genel partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin il belediye başkan adayları merakla bekleniyordu. MHP yerel seçim aday listesi 2019 kimler oldu? MHP Türkiye geneli aday listesi 2019 kimler? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın yapmış olduğu yazılı açıklama ile 200 ilçe 4 il başkan adayını açıkladı.21 Ocak 2019 Pazartesi 19:54
31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça genel partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin il belediye başkan adayları merakla bekleniyordu. MHP yerel seçim aday listesi 2019 kimler oldu? MHP Türkiye geneli aday listesi 2019 kimler? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın yapmış olduğu yazılı açıklama ile 200 ilçe 4 il başkan adayını açıkladı.
MHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi yayınlandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması şöyle:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Haberleri" href="https://www.haberler.com/devlet-bahceli/">Devlet Bahçeli Bey'in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır.
BURDUR - UĞUR ŞEN İL
ÇANAKKALE - HAKAN PINAR İL
ÇORUM - KENAN ŞAHİN İL
KIRKLARELİ - DERYA BULUT İL
ADANA - ÇUKUROVA YUSUF BAŞ M.İLÇE
ADANA - FEKE AHMET SEL M.İLÇE
ADANA İMAMOĞLU - GAZİ ADAMHASAN M.İLÇE
ADANA KARAİSALI - SAADETTİN ASLAN M.İLÇE
ADANA KARATAŞ - NECİP TOPUZ M.İLÇE
ADANA POZANTI - MUSTAFA ÇAY M.İLÇE
ADANA SAİMBEYLİ - MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE M.İLÇE
ADANA SARIÇAM - BİLAL ULUDAĞ M.İLÇE
ADANA YUMURTALIK - TÜRKEŞ FİLİK M.İLÇE
ANKARA GÖLBAŞI - RAMAZAN ŞİMŞEK M.İLÇE
ANTALYA KEMER - YUSUF ÜRAS M.İLÇE
ANTALYA KORKUTELİ - ÖMER NİYAZİ İŞLEK M.İLÇE
AYDIN EFELER - ÜMMET AKIN M.İLÇE
AYDIN GERMENCİK - İSMET AKIN M.İLÇE
AYDIN İNCİRLİOVA - GÜRŞAT KALE M.İLÇE
AYDIN KARACASU - ZEKİ İNAL M.İLÇE
AYDIN KARPUZLU - HİLMİ DÖNMEZ M.İLÇE
AYDIN NAZİLLİ - HALDUN HALUK ALICIK M.İLÇE
AYDIN SÖKE - MEHMET BELİĞ AZBAZDAR M.İLÇE
BALIKESİR AYVALIK - NAZMİ BAŞARAN M.İLÇE
BALIKESİR EDREMİT - TUNCAY KILIÇ M.İLÇE
BURSA YENİŞEHİR - DAVUT AYDIN M.İLÇE
DENİZLİ BULDAN - MUSTAFA ŞEVİK M.İLÇE
DENİZLİ ÇAL - FETİ AKÇAN M.İLÇE
ERZURUM İSPİR - AHMET COŞKUN M.İLÇE
ERZURUM UZUNDERE - HİLMİ AKTOPRAK M.İLÇE
ESKİŞEHİR ÇİFTELER - KADİR BIYIK M.İLÇE
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK - ALİ YÖRÜK M.İLÇE
GAZİANTEP KARKAMIŞ - MEHMET SEYDİ YILMAZ M.İLÇE
HATAY BELEN - İBRAHİM GÜL M.İLÇE
HATAY DÖRTYOL - FADİL KESKİN M.İLÇE
HATAY KUMLU - MEHMET DELİ M.İLÇE
İZMİR ALİAĞA - SERKAN ACAR M.İLÇE
İZMİR ÇEŞME - MUSTAFA CENGER M.İLÇE
İZMİR DİKİLİ - BUĞRA AKIN M.İLÇE
İZMİR FOÇA - SERDAR MERSİN M.İLÇE
İZMİR NARLIDERE - SÜLEYMAN KOCABIYIK M.İLÇE
K.MARAŞ ÇAĞLAYANCERİT - HANİFİ SARIALTUN M.İLÇE
K.MARAŞ NURHAK - BATTAL KAYA M.İLÇE
KAYSERİ ÖZVATAN - HALİT DEMİR M.İLÇE
KAYSERİ PINARBAŞI - MENDUH UZUNLUOĞLU M.İLÇE
KAYSERİ SARIOĞLAN - BEKİR AYYILDIRIM M.İLÇE
KAYSERİ SARIZ - BAKİ BAYRAK M.İLÇE
KONYA AKÖREN - İSMAİL ARSLAN M.İLÇE
KONYA DOĞANHİSAR - İHSAN ÖZTOKLU M.İLÇE
KONYA EMİRGAZİ - NURİŞEN KOÇAK M.İLÇE
KONYA HALKAPINAR - MEHMET BAKKAL M.İLÇE
KONYA TUZLUKÇU - İSMAİL BUDAK M.İLÇE
MALATYA HEKİMHAN - H.MUSTAFA ARIKAN M.İLÇE
MALATYA KULUNCAK - ERHAN CENGİZ M.İLÇE
MANİSA KULA - HÜSEYİN TOSUN M.İLÇE
MANİSA SARIGÖL - NECATİ SELÇUK M.İLÇE
MANİSA SELENDİ - NURULLAH SAVAŞ M.İLÇE
MANİSA TURGUTLU - TURGAY ŞİRİN M.İLÇE
MERSİN BOZYAZI - MUSTAFA ÇETİNKAYA M.İLÇE
MERSİN ÇAMLIYAYLA - İSMAİL TEPEBAĞLI M.İLÇE
MERSİN GÜLNAR - YÜKSEL ÇELİK M.İLÇE
MERSİN MEZİTLİ - SERDAR SOYDAN M.İLÇE
MERSİN MUT - VOLKAN ŞEKER M.İLÇE
MERSİN SİLİFKE - MÜCAHİT AKTAN M.İLÇE
MERSİN TOROSLAR - ATSIZ AFŞİN YILMAZ M.İLÇE
MUĞLA DATÇA - FEVZULLAH GÜLADA M.İLÇE
MUĞLA ORTACA - RECEP GÜNEŞ M.İLÇE
ORDU ÇAMAŞ - MAHMUT AYPARÇASI M.İLÇE
SAKARYA TARAKLI - İBRAHİM PİLAVCI M.İLÇE
SAMSUN ASARCIK - ŞERİF KILAĞUZ M.İLÇE
TEKİRDAĞ HAYRABOLU - GÜROL YILDIRIM M.İLÇE
TEKİRDAĞ SARAY - ÖZKAN YAMAN M.İLÇE
TRABZON ÇARŞIBAŞI - MÜMİN NUHOĞLU M.İLÇE
TRABZON ŞALPAZARI - REFİK KURUKIZ M.İLÇE
ARTVİN ARDANUÇ - BURHAN AKMAN İLÇE
BİLECİK İNHİSAR - SERKAN ÜSTÜN İLÇE
BOLU MUDURNU - NECDET TÜRKER İLÇE
BURDUR ALTINYAYLA - NAZIM SUBAŞI İLÇE
BURDUR BUCAK - AZMİ ÖZKURT İLÇE
BURDUR ÇELTİKÇİ - RECEP AYDIN İLÇE
BURDUR GÖLHİSAR - NASUH EROĞUZ İLÇE
BURDUR KEMER - SÜLEYMAN YAVUZ İLÇE
ÇANAKKALE BOZCAADA - ÖZGÜR ACAR İLÇE
ÇANAKKALE ÇAN - FATİH YÜKSEL İLÇE
ÇORUM BAYAT - ŞABAN ÇAKIR İLÇE
ÇORUM DODURGA - DİLAVER AKBAŞ İLÇE
ÇORUM MECİTÖZÜ - EMİN SÖĞÜTCÜ İLÇE
EDİRNE ENEZ - ERDAL COŞKUN İLÇE
EDİRNE İPSALA - EMİN BAŞARAN İLÇE
ELAZIĞ ALACAKAYA - ŞAHİN YILDIRIM İLÇE
ELAZIĞ ARICAK - HAMİT TEMİZSOY İLÇE
ELAZIĞ BASKİL - TUNCER TURUS İLÇE
ELAZIĞ KOVANCILAR - NURİ ÇOLAK İLÇE
ELAZIĞ PALU - MUHAMMET SEPTİOĞLU İLÇE
KIRŞEHİR MUCUR - HASAN HÜSEYİN KÖŞKER İLÇE
KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR - HALİL İBRAHİM ALNAR İLÇE
KÜTAHYA HİSARCIK - HİMMET PINAR İLÇE
KÜTAHYA ŞAPHANE - FEHMİ YAVUZ İLÇE
NEVŞEHİR ACIGÖL - FATİH ÖZDOĞAN İLÇE
NEVŞEHİR DERİNKUYU - GÜLTEKİN OĞUZ İLÇE
NEVŞEHİR ÜRGÜP - HASAN ERDOĞAN İLÇE
RİZE ARDEŞEN - REMZİ KUTANOĞLU İLÇE
RİZE ÇAMLIHEMŞİN - EYÜPHAN ZARARSIZ İLÇE
RİZE ÇAYELİ - İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ İLÇE
RİZE FINDIKLI - LEVENT KESKİN İLÇE
RİZE GÜNEYSU - KAZIM KARA İLÇE
SİVAS ALTINYAYLA - NAZIM SUBAŞI İLÇE
SİVAS İMRANLI - NECMİ VURAL İLÇE
SİVAS SUŞEHRİ - CANDAN ERSOY İLÇE
SİVAS ŞARKIŞLA - CEMİL ÇELİK İLÇE
TOKAT SULUSARAY - SİNAN GENÇ İLÇE
UŞAK BANAZ - EMİNE BULUT İLÇE
UŞAK EŞME - YILDIRAY YILDIZ İLÇE
UŞAK KARAHALLI - MEHMET YEŞİLÖZ İLÇE
UŞAK SİVASLI - FERHAT CEYLAN İLÇE
UŞAK ULUBEY - ADNAN YÖRÜK İLÇE
YOZGAT YERKÖY - ABDULLAH ALTINDAŞ İLÇE
AKSARAY ESKİL - MUSTAFA ZAVLAK İLÇE
BAYBURT DEMİRÖZÜ - GÜRBÜZ FİDAN İLÇE
KARAMAN BAŞYAYLA - YUNUS YILDIZ İLÇE
ŞIRNAK CİZRE - LOKMAN UÇKAN İLÇE
IĞDIR TUZLUCA - ALİCAN ZORMAN İLÇE
YALOVA ALTINOVA - EYÜP ATA İLÇE
OSMANİYE BAHÇE - ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU İLÇE
OSMANİYE DÜZİÇİ - İSMET TOPAL İLÇE
OSMANİYE HASANBEYLİ - MEHMET EROL MÜFTÜOĞLU İLÇE
OSMANİYE SUMBAS - SİNAN KARATAY İLÇE
OSMANİYE TOPRAKKALE - GÜNEY AKGÜL İLÇE
DÜZCE KAYNAŞLI - BİROL ŞAHİN İLÇE
ADIYAMAN KAHTA AKINCILAR - TAHSİN KORKUT BELDE
ADIYAMAN KAHTA BÖLÜKYAYLA - GAFFARİ AKKUŞ BELDE
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ - TURAN SUSAN BELDE
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA - SALİH GÜNDOĞAN BELDE
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI - AHMET YILDIRIM BELDE
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM - MUZAFFER YÖNEL BELDE
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA - EYÜP YAKAN BELDE
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA - BEKİR UYKAN BELDE
AMASYA MERKEZ ZİYARET - HASAN KABAKÇI BELDE
BİNGÖL MERKEZ ILICALAR - EŞREF VAROL BELDE
BİNGÖL MERKEZ SANCAK - ERDEM EVRAN BELDE
BİNGÖL SOLHAN ARAKONAK - EMRAH TEZEL BELDE
BOLU MENGEN GÖKÇESU - MUAMMER YILMAZ BELDE
BURDUR BUCAK KIZILKAYA - İLKAY GÜNGÖR BELDE
BURDUR BUCAK KOCAALİLER - HALİT DAĞLI BELDE
BURDUR GÖLHİSAR YUSUFCA - HÜSEYİN ÖZARSLAN BELDE
ÇANAKKALE BİGA GÜMÜŞÇAY - MEHMET DAL BELDE
ÇANAKKALE BİGA KARABİGA - MÜLKÜ SEYFULLAH GÖKTEPELİ BELDE
ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY - İBRAHİM BARTIN BELDE
ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ - ARİF AKSOY BELDE
EDİRNE İPSALA ESETÇE - MEHMET GÜLER BELDE
EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU - REŞAT AKBAŞ BELDE
EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR - İSMAİL ŞEN BELDE
ELAZIĞ ARICAK ÜÇOCAK - MEHMET SAİT BEZGİN BELDE
GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR - MUSTAFA KÜMBÜL BELDE
GİRESUN YAĞLIDERE ÜÇTEPE - HACI GASIM AKILLI BELDE
GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE - MEHMET ZEYREK BELDE
GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ - SELİM KOÇ BELDE
KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ (YEŞİLKENT) - KEMAL BORAL BELDE
NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE - MEHMET FİDAN BELDE
NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY - KAZIM DUMAN BELDE
NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR - AHMET DURAN BİLADA BELDE
NEVŞEHİR MERKEZ NAR - SERKAN ODUNCU BELDE
NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARIN - ERCAN SELVİ BELDE
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR - İSMAİL GENÇ BELDE
NİĞDE MERKEZ EDİKLİ - AHMET MUSALLİ BELDE
NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER - BAYRAM UZUN BELDE
NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE (İNLİ) - MUSTAFA ŞENOL BELDE
NİĞDE BOR ÇUKURKUYU - AHMET HALİSDEMİR BELDE
RİZE MERKEZ KENDİRLİ - ABDULKADİR ÖZ BELDE
RİZE MERKEZ MURADİYE - MEHMET KAZDAL BELDE
RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY - İSMAİL HAKKI KAHVECİ BELDE
RİZE ÇAYELİ MADENLİ - MUSTAFA TÜYHLOĞLU BELDE
RİZE MERKEZ SALARHA (ÇAYKENT) - HALİL İBRAHİM YAĞCI BELDE
TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ - ATANUR ACAR BELDE
UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT - SERHAT İHSAN TUNCAY BELDE
UŞAK EŞME YELEĞEN - TOLGA SÜLEYMAN UZUN BELDE
UŞAK SİVASLI PINARBAŞI - KUTRET ŞAKAR BELDE
UŞAK SİVASLI SELÇİKLER - İHSAN SENKOŞ BELDE
UŞAK SİVASLI TATAR - RAMAZAN GÜN BELDE
YOZGAT SORGUN ÇİĞDEMLİ - AHMET SUNGUR BELDE
YOZGAT SORGUN YENİYER - OSMAN ÇETİNTAŞ BELDE
AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA - VEYİS BAYSAL BELDE
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA - İSMAİL HAKKI GÜNEŞ BELDE
AKSARAY GÜLAĞAÇ GÜLPINAR - NİZAMETTİN UĞUR BELDE
KARAMAN ERMENEK KAZANCI - MUSTAFA KEKLİK BELDE
KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR - SÜLEYMAN KELEŞ BELDE
KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI - ALİ KARABULUT BELDE
ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI - RAMAZAN KUAS BELDE
ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ - ORHAN GÖZLEK BELDE
IĞDIR MERKEZ HALFELİ - TERLAN KALMAZ BELDE
IĞDIR MERKEZ HOŞHABER - FAİK TAYLAY BELDE
YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI - LOKMAN AKTAŞ BELDE
YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY - MEHMET TEMEL BELDE
OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE - İBRAHİM GÖK BELDE
OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN - SÜLEYMAN YILDIRIM BELDE
OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ - KEMALETTİN GEÇİT BELDE
OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK - KAMİL GÖKÇE BELDE
OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI - NADİR DORUK BELDE
OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ - SÜLEYMAN TOPBAŞ BELDE
OSMANİYE TOPRAKKALE TÜYSÜZ - VELİ FİDAN BELDE
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