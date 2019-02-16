0553 313 94 23

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan: "Bu yarışta Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket edilmeli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı ilçe ve belde belediye başkan adaylarını basına tanıttı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:39
MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan: "Bu yarışta Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket edilmeli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı ilçe ve belde belediye başkan adaylarını basına tanıttı.


Rize’deki adayların tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İhsan Alkan, “Rize’de 16 belediyede adaylarımızla beraber görevimizin başındayız. Cumhur İttifakı’na inananlar MHP’nin yarıştığı her il ve ilçede MHP adaylarına canı gönülden destek verebilirler” dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanlığının düzenlediği toplantı ile belediye başkan adayları tanıtıldı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP İl Başkanı İhsan Alkan seçim sürecini değerlendirdi. Alkan, ”Rize’de 18 belediyemizde seçim çalışmalarına hazırlanırken liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatıyla merkez ilçede aday çıkarmadık. Ayrıca Güneysu’da aday çıkarmamıza rağmen gelişen süreç içerisinde yine Genel Başkanımızın talimatı ile adayımızı geri çekerek Cumhur İttifakı destek sağladık. Bunun haricinde gelen başka talimat yok. 16 belediyede adaylarımızla beraber görevimizin başındayız” dedi.


Cumhur ittifakı ruhunun iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan Alkan, ”Cumhur İttifakı, MHP ile Ak Parti arasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin beka sorununa istinaden oluşmuş, milletin kök bağlarından çıkmış bir ittifaktır. Burada bizim kutup yıldızımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milliyetçi ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli’dir. Rize’de Cumhur İttifakı vardır. Cumhurbaşkanı diyor ki MHP adayları da ak parti adayları da bizim adaylarımızdır. MHP’nin yarıştığı her il ve ilçede Cumhur İttifakına inanlar MHP adaylarına canı gönülden destek verebilirler. Diyorlar ki MHP belediyeyi alırsa hizmet gelmez. Biz Cumhur İttifakının yandaşıyız, paydaşıyız. Bu yarışta cumhur ittifakı ruhuna uygun hareket edilmelidir” ifadelerini kullandı.


İnsanların gönül rahatlığı ile MHP’ye oy verebileceğini belirten MHP İl Başkanı İhsan Alkan konuşmasını şöyle sürdürdü:” bu seçimde MHP’ye il, belde, ilçe belediye başkanları kazandıracağız. Her yere ulaşıyoruz ve projelerimizi, sevdamızı anlatıyoruz. Yarış ediyoruz ama MHP’de kazansa AK Parti’de kazansa bizim belediyemiz olacak. Biz buna böyle inanıyoruz ve söylemlerimiz de buna göre” dedi.


Merkez ilçe ve Güneysu’da aday göstermeyerek Cumhur İttifakına destek veren MHP’de Kalkandere ilçesi de henüz açıklanmazken diğer ilçe ve belde adayları şöyle: "Ardeşen- Av. Remzi Kutanoğlu, Tunca beldesi- Muhammet Çebi, Pazar- Gülşah Bilaloğlu, Hemşin- Muhammet Sağlam, Çamlıhemşin- Eyüphan Zararsız, Fındıklı-Levent Keskin, Çayeli- İsmail Hakkı Çiftçi, Madenli beldesi -Mustafa Tüylüoğlu, Büyükköy beldesi -İsmail Hakkı Kahveci, Derepazarı- Selim Metin, İyidere -Osman Mete, İkizdere- Hakan Karagöz, Salarha beldesi- Halil İbrahim Yağcı, Muradiye Beldesi- Mehmet Kazdal, Kendirli beldesi -Abdulkadir Öz".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar'da "At, Türk'ün Kanadıdır" sergisi
    1. Katar'da "At, Türk'ün Kanadıdır" sergisi
    2. Meksika’da silahlı saldırı: 5 ölü, 5..
    3. Vatikan tarihinde ilk! Papa o ismi kovdu
    4. Guaido'dan Venezuela'ya 23 Şubat'ta..
    5. Vatikan, ilk defa bir kardinali cinsel..
    6. Köken: "Bütün mesele 2023’e bu ülkenin..
    7. FETÖ firarileri KKTC'de enselendi
    8. Sarı Yelekliler 14’üncü kez sokaklarda
    9. FETÖ firarileri KKTC'de yakalandı
    10. Tırdan yuvarlanan tomruk şoförün..
    11. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    12. Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü..
    13. Mısır'daki saldırıyı DAEŞ üstlendi!
    14. Beşir'den "Sudan krizlere rağmen..
    15. Maçın ardından
    16. Aykut Kocaman çıldırdı: Bu çok aptalca..
    17. Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepelilerle..
    18. Bomba iddia: Fetullah Gülen yakalandı
    19. Manchester City kupada çeyrek finalde
    20. Maçın ardından
    21. Aydın'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    22. Cami cemaati: Zorlu Osmangazi Enerji,..
    23. KKTC’de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi..
    24. Süper Lig'de flaş gelişme: Kongre..
    25. Abdulhamit Gül'den 31 Mart açıklaması:..
    26. Mısır'daki silahlı saldırıyı DEAŞ..
    27. Ziraat Odası Başkanı Çetindağ güven..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ataşehir’de..
    29. MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan: "Bu..
    30. İzmir’de korkutan yangın
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü