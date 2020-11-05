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Aktüel MHP MYK toplantısı başladı
Aktüel

MHP MYK toplantısı başladı

Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:07:29 -
MHP MYK toplantısı başladı

ANKARA (AA) - MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Girişte tüm katılımcılara spreyle dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Kovid-19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle bir süredir ara verilen MYK toplantısı en son 19 Haziran'da gerçekleştirilmişti.



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