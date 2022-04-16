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Siyaset MHP milletvekili sayısı kaç? MHP’nin ne kadar milletvekili var?
Siyaset

MHP milletvekili sayısı kaç? MHP’nin ne kadar milletvekili var?

Disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiğini açıkladı. Baki Ersoy’un istifası sonrası MHP’nin kaç milletvekili olduğu da merak edilmeye başladı. Peki MHP milletvekili sayısı kaç? MHP’nin ne kadar milletvekili var?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 15:33:00 - 2022-04-16 15:37:46
MHP milletvekili sayısı kaç? MHP’nin ne kadar milletvekili var?

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Baki Ersoy’un istifası sonrası MHP milletvekili yasıdı da sorgulanır oldu. 2018 Genel seçimlerinde MHP Türkiye genelinde 5,564,517 oy ile yüzde 11.1 oranında oy alırken MHP’nin seçimlerde çıkardığı milletvekili sayısı ise 49 olmuştu. Baki Ersoy’un istifası sonrası MHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 48’e düştü.

MHP milletvekilleri listesi

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