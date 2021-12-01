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Gündem MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz: CHP, Atatürk'e ihanet içinde
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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz: CHP, Atatürk'e ihanet içinde

Açıklamalarda bulunan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet içinde" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:24:00 -
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz: CHP, Atatürk'e ihanet içinde

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Yeni CHP, Atatürk çizgisinden kopmuş, cumhuriyet düşmanlarıyla aynı saftadır." dedi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP yönetiminin; açıklamaları, politikaları, ittifak ortakları ile Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve partisine ihanet içinde olduğunu söyledi.

"Yeni CHP; Atatürk çizgisinden kopmuş, cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur." diyen Kılavuz, yeni CHP'nin, terör örgütleri ve uzantılarıyla iş tutar hale geldiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir yandan Kandil'i yerle bir edeceğini iddia ettiğini, diğer yandan "helalleşme" adı altında cumhuriyetin değerleri ve Atatürk ilkeleriyle hesaplaşmaya girdiğini dile getiren Kılavuz, "HDP'lilerin, 'Öcalan'sız çözüm olmaz' açıklaması da CHP'nin helalleşme kapsamına giriyor mu? Terörist Demirtaş'ın, 24 Kasım sabahı 'Miting yapın' çağrısına, 'Hadi meydana' diyerek sahip çıkan Kılıçdaroğlu, CHP-HDP-PKK ilişkisini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu hangi yüzle Mersin'e gelecek? HDP'nin mitingine her türlü desteği sunan Kılıçdaroğlu, Mersinlilerin yüzüne nasıl bakacak?" sorularını yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Miting alanı vermediler." diyerek kaos planlarına alet olduğunu söyleyen Kılavuz, "Öyle görülüyor ki terörist Demirtaş'ın talebi ve tavsiyesiyle mitinglerini Mersin'den başlatacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, yoldaşı HDP'nin Mersin'de miting yapmasından ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin Büyükşehir Belediyesini bölücülere teslim etmesinden etkilenmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Kılavuz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ilin sorunlarına kulak tıkadığını, belediyede, seçimlerde olduğu gibi bugün de CHP-HDP-PKK ittifakının olduğunu öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaya cevap verdiğini hatırlatarak "Bak Özel, sokakları terörize eden, terör örgütü PKK, PYD ve YPG'yi meşrulaştırmak isteyen CHP'dir. Bak Torun, asıl orada durması gereken; Türkiye'yi karanlığa ve kaosa sürükleyen, Türk ve Türkiye düşmanlarıyla iş tutan CHP'dir. Bak Başarır, asıl milli güvenlik sorunu Türk ordusuna 'satılık' diyendir." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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