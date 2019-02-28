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MHP lideriDevlet Bahçeli: "Köksüzler bekayı itiraf edemez"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Konya Alaeddin Tepesi’nde başlayan restorasyonun bitimi ve defin işleminin yapılması başlamıştır.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:54
MHP lideriDevlet Bahçeli: "Köksüzler bekayı itiraf edemez"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Konya Alaeddin Tepesi’nde başlayan restorasyonun bitimi ve defin işleminin yapılması başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkârlarımızın ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Tarihin bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsü olduğunu ifade eden Bahçeli, "Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır. Tarih bütündür, parça parça anlatılamaz, anlamlandırılamaz. Bilhassa tarih yalancı şahit gösterilemez, gösterilse bile buna tarih denemez. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir" diye belirtti.



"Köksüzler bekayı itiraf edemez"

 

Türk milletinin tarih kadar eski olduğunun altını çizen Bahçeli, Türk milletinin bu nedenle hem tarih yazmış hem de tarih yapmış olduğunu aktardı. "Bu mümeyyiz, muharrik ve müteyakkız vasfıyla beşeriyetin övgüsüne hak kazanmış, buna da hakkıyla layık olmuştur" diyen Bahçeli açıklamasında şu satırlara yer verdi:

 

"Türk milleti tarihten çekip alındığında tarih diye bir şey de kalmayacaktır. Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez. Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir. Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır."



Bahçeli’den Murat Bardakçı’ya teşekkür

 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin sekiz hükümdarıyla birlikte bazı şehzadelerin kemiklerinin Konya’da türbelerinin restore edileceği gerekçesiyle bundan 70 küsur yıl önce kabirlerinden çıkartılıp, yıllar boyunca da oradan buraya taşınıp, pek çok müteessir olay yaşandığını anımsatan Bahçeli, "Aziz ecdadımızın karışan kemikleri sonunda DNA analizleriyle birbirinden ayrılmış, asırlar sonra tekrar kefenlenmiş ve sekiz adet sandukaya koyulmuştur. Şimdi sırayı Konya Alaeddin Tepesi’nde başlayan restorasyonun bitimi ve defin işleminin yapılması almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkârlarımızın ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur. Dilek ve temennim odur ki, hükümdarlarımızın kemiklerini daha fazla sızlatmadan büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmeleri, böylelikle emsalsiz saygı ve bağlılığımızın nispeten gösterilmesidir" ifadelerinde bulundu.

 

Bahçeli, konuyu gündeme taşıyan yazar ve tarihçi Murat Bardakçı’ya teşekkür dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:54
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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