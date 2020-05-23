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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy’dan bayram mesajı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:32:19 -
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy’dan bayram mesajı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Milletvekili Ersoy mesajınra; "Mübarek Ramazan ayının bitimiyle birlikte kutladığımız Ramazan Bayramının, öncelikle sağlık, toplumsal huzur ve mutluluğumuza vesile olmasını; kardeşlik bağlarını güçlendirip, dayanışma duygumuzu sağlamlaştırmasını Cenab-ı Allah´tan diliyorum.


Bayramlar, vatandaşlarımız arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği mana yüklü özel günlerdir. Aynı zamanda dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları manevi iklimin burçlarındandır. Ayrıca, bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp kökleşmesine vesile olan ayrıcalıklı günlerdir.Aynı zamanda dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları manevi iklimin burçlarındandır. Bununla birlikte, bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp kökleşmesine vesile olan ayrıcalıklı günlerdir. Bayramlar vesilesiyle birbirimizle kaynaşıp kucaklaşmamızın bu açıdan önemi büyüktür.


Dünya genelinde etkisini gösteren Koronavirüs salgını sebebiyle sevdiklerimizden fiziksel de olsa ayrı kalacağımız bir bayram geçireceğiz. Ancak sosyal mesafe gönül birlikteliğimize asla mani olamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlara ulaşmasını diler, Türk Dünyasının ve İslam âleminin bayramını kutlar; Ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah´tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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