MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: “Kayserispor profesyonel yönetilmeli”

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, İstikbal Mobilya Kayserispor’un profesyonelce yönetilmediği gerekçesi ile liste oluşturduklarını söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Erol Bedir’e karşı işadamı Sedat Kılınç’ın başkan adayı olarak çıkmasını sağlayan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Kayserispor’u seviyoruz ve ilgileniyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz. 2 yılda 3. Genel kurul yapan takımımızın Mali sıkıntıları çok. Mevcut yönetim buraya kadar başarılı bir şekilde getirdi. Ekonomik sıkıntılardan ötürü de Erol Bedir genel kurul kararı aldı. Destek olmazsa aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine arkadaşlarla istişare yaptık ve aday listesi yapmaya karar verdik” dedi.

Kayserispor’un şehrin en büyük markası olduğuna işaret eden Milletvekili Baki Ersoy, “Bu kulüp 6 ayda bir genel kurula gitmemeli. Sen ben bizim oğlan yaklaşımı ile bu işleri yapmayalım. Profesyonelce yapılmalı. Kulüp kurumsal profesyonel şekilde yönetilmeli. Bu noktadan yola çıkarak bu işe talip olduk” açıklaması yaptı.

Milletvekili Baki Ersoy, “Birileri diyorsa ki, kulübü kimse yönetmek istemiyor, bu borcun altına kimse girmek istemiyor. Rica minnet bu işi başkanlık yaptırdıklarını söylüyorsa o zaman müsade edecekler, yaparım diyen gelecek ve yapacak. Yöneticiliğe talip olan arkadaşlarımız ne kadar acil ödeme yapılacağını biliyor ve her türlü hazırlıklarını yapmıştır. Herkesin mutlaka kendine göre hesabı vardır” görüşünde bulundu.

Baki Ersoy, mevcut başkan Erol Bedir’in göreve devam etme kararı alması halinde geri çekilmeyeceklerini ve genel kurulda iki listenin yarışacağına, kimin başkan olacağına da delegenin karar vereceğini sözlerine ekledi.