MHP İl Başkanı Karataş’tan Kurban Bayramı mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,Kurban Bayramı münasebetiyle bur kutlama mesajı yayınladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş mesajında şunları kaydetti; “Kurban Bayramı’nakavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi bir kez daha yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bayramlar milli ve manevi değerlerin pekişmesine, dini şuur ve duygunun gelişmesine, sevgi ve saygı ruhunun güçlenmesine vesile olan müstesna ve özel günlerdir.

Kurban, Allah’a manen ve ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır.

Bayramlar; kavuşmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tebliğidir.

Bayram; kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir.

Gerginlikleri yumuşatmak, küslükleri bitirmek, küskünleri barıştırmak için bayramı bir kucaklaşma vesilesi olarak değerlendirmeliyiz.

Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesine anlam dolu günlerdir.

Bayramlar, bozulmak istenen kardeşliğimize, baltalanmak istenen huzurumuza sahip çıkmak için manevi bir imkandır.

Bu vesileyleTürk islam aleminin ve Erzurumlu hemşehrilerimin kurban bayramını kutlar, vatanımıza, milletimize, tüm Türk islamaleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.”