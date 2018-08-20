0553 313 94 23

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır

MHP Grup Başkanvekili Usta, "Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan ne bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz veririz. Ant olsun, biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:53
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: Biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, teröre ve ekonomik ataklara karşı amansız mücadele verilen bu dönemde daha çok birlik, daha çok beraberlik ruhu içinde hareket edilmesi, tüm dünyaya Türklük şuurunun gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülke olarak bir olunduğunda zalimlerin zafere ulaşamayacağını belirten Usta, "Milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken, ne vatandan ne milletten ne bayraktan ne devletten ne mukaddesattan ne mukadderattan ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz veririz. Ant olsun, biz bir olursak zalimler zafer naraları atamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Usta, şunları kaydetti:

"Bayramlar 'kucaklaşma, kavuşma, anlaşma ve paylaşma' demektir. Paylaşmanın, gönül almanın ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı bu günler dargınlıkların bitirilmesi, kırgınlıkların giderilmesi, küslük ve kavgaların sonlandırılması, hoşgörülü, anlayışlı olmayı ve bağışlamayı gerektirir. Yakın coğrafyamızda kan akarken, zulüm kol gezerken, yoksulluk en ağır şekilde hükmünü sürerken Kurban Bayramı'nın gönülleri yumuşatması, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatması en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanın selameti için canını vermiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hac farizası için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Allah nezdinde kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum."

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:53
  1. devlet bahçeli
  2. mhp
  3. kurban bayramı
  4. mesaj
  5. erhan usta
  6. MHP grup başkanvekili
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda unutulmadı!
    1. Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda..
    2. ABD'den o ülkelere sert suçlama!..
    3. Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!
    4. Hırsız Brunson ile ilgili AK Parti'li..
    5. TFF'den Kurban Bayramı mesajı!
    6. Emekli ikramiyesini devlete geri verdi
    7. AK Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!
    8. Destici'den Büyükelçilik saldırısına..
    9. Samsun'da meydan savaşı! 100 kişi..
    10. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe çıkışı:..
    11. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120..
    12. Kurban pazarında arefe kalabalığı
    13. Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan..
    14. Video hazırlandı! Bakanlıktan..
    15. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen..
    16. Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real..
    17. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı..
    18. Mehmet Demirkol: Türkiye'deki gelmiş..
    19. Meteoroloji'den 5 il için sağanak..
    20. Trabzonspor’un yeni transferi imzayı..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!