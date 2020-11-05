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Aktüel MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "MHP, deprem konusunda herkesin ittifak edebileceği ortak zemin oluşturmuştur"
Aktüel

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "MHP, deprem konusunda herkesin ittifak edebileceği ortak zemin oluşturmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:55:09 -
MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "MHP, deprem konusunda herkesin ittifak edebileceği ortak zemin oluşturmuştur"

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP'nin, deprem konusunda herkesin üzerinde gözü kapalı bir şekilde ittifak edebileceği ortak bir zemin oluşturduğunu, CHP yönetiminin ise katkı sağlamak yerine bunu dinamitlemeyi tercih ettiğini belirtti.

Bülbül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin depremin sorumluluğunu, depremden zarar gören vatandaşlara yüklediği yönünde, "ahlak ve gerçek dışı" sözler sarf ettiğini kaydetti.

Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, İzmir'de yaşanan deprem felaketi ve bu yıl yaşanan diğer felaketlerden bahsettiğini, bugüne kadar yapılamayanları ve bundan sonra yapılması gerekenleri sıraladığını anımsatan Bülbül, Bahçeli'nin, "Ne yazık ki, depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır" diyerek, yaşanan felakete sessiz ve hareketsiz kalınamayacağını söylediğini belirtti.

Bülbül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız konuşmasında deprem dolayısıyla yaşadığı derin üzüntüyü paylaşıp, devlet-millet topyekun mücadele gerekliliğinin altını çizmişken, depremin sorumluluğunu depremden zarar gören vatandaşlarımıza yüklediğini iddia etmek; tam anlamıyla siyasi çürümüşlüktür. MHP, deprem konusunda herkesin üzerinde gözü kapalı bir şekilde ittifak edebileceği ortak bir zemin oluşturmuştur. CHP yönetimi ise buna katkı sağlamak yerine, dinamitlemeyi tercih etmiştir. Bunun insafla, izanla, ahlakla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır. Sonuç olarak, CHP’nin milli meselelerde olduğu gibi deprem konusunda da yalan ve çarpıtmaları neyse, Özgür Özel’in tutumu ve tavrı da aynıdır. Bunların hiçbir zaman inandırıcı bir tarafları olmadığı gibi milletimizden bir karşılık bulmaları da söz konusu olamayacaktır."

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