MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şehit askerler için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir geçici üs bölgesine alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef 6 vatan evladının şehit olduğunu, 6 vatan evladının da yaralandığını belirtti.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor, kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."