  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir"
Aktüel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:20:53 -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi
Gündem

Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi

Bloomberg'de yer alan bir makalede, "Azerbaycan, Ermenistan ile Karabağ meselesi nedeniyle giriştiği savaşı bitiren anlaşmayla birlikte zafe..
Koronavirüste bu belirtiye dikkat edin
Korona Virüs

Koronavirüste bu belirtiye dikkat edin

Koronavirüsün belirtisi olan ateş, kuru öksürük ve soğuk algınlığı gibi belirtiler gösterdiği herkes tarafından bilinirken bu belirtilere ek..
Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...
Ekonomi

Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...

Türkiye’de daha önce 6 kez uygulanmış olan yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlü..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay