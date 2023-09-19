MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu! MHP için kritik tarih

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.

Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir. MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız.

Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.