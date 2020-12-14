MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karabağ Zaferi değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir. Nitekim bu zafer bekanın, birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin meşalesidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gönülleri birleşenler için mesafelerin hükmünün olmadığını ancak bir milletin farklı coğrafyaları yurt tutmuş evlatları için hasretin ağırlığının çok olduğunu belirtti.

Uzağı yakın edenin ülküler olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Muhtemeli mümkün kılan irade ve inanç gücü de vicdanların şifresi çözülmüş künhünde gizlidir. Türk milleti kaderi bir, kederi bir, kararı bir, kalbi beraber çarpan beşeri ve maşeri asaletin timsalidir. Türklüğün mukadderat gerçeğine sınırlar çizilemez, muvaffakiyet gayesine engel çıkarılamaz, mutlak varlığına kara çalınamaz. Türk beklenendir, özlenendir, övülendir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün dünya üzerinde 34 farklı ülkede 78 ayrı Türk şehitliğinin bulunduğunu aktaran Bahçeli, kıtalardan bir sedayla taşan ayak izleri ve yerkürenin her köşesine bir sevdayla tutunan anılarının olduğunu vurguladı.

"Karabağ'a bakınca gördüğümüz yurttur, Kerkük'ten Kıbrıs'a varıncaya kadar duruş Türk bakışıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir. Nitekim bu zafer bekanın, birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin meşalesidir. Karabağ Türk'tür, Azerbaycan'dır, işgal emelleri zillettir, rezalettir, düşmanlıktır ve tarihi hakikatlere hıyanettir. Terörist Ermenistan'ın başı 44 gün içinde hamdolsun ezilmiştir. 2 bin 783 şehidimiz bağımsızlık onuru için sere serpe toprağa düşmüştür. Vatana musallat olanların akıbetleri acıklı olmuştur. İnşallah Karabağ'ın tamamı günü geldiğinde sahibine geçecek, hak yerini bulacaktır. 1918'de Nuri Paşa komutasında Gence'ye gelen Türk ordusunu gören çocuklar 'Salon gelir yan gelir, Genceli'ye şan verir, Gence'nin civanları Bakü diye can verir' demiştir. Karabağ'a can verilmiş, kan verilmiş, ağır yenilginin utancı Ermenistan'ın alnına kazınmıştır."

- "Bir tarafımız Türkiye diğeri Azerbaycan'dır"

Devlet Bahçeli, 10 Aralık'ta Bakü'nün Azatlık Meydanı'nda zaferin görkemli kutlamalarının yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kutlamalardaki yerlerini aldığını, dünyaya Türk milletinin mesajının kararlılıkla ve kahramanca verildiğini anımsattı.

Ermenistan yine yapacağını yaptığını ve ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde 4 Azerbaycan askerini şehit ettiğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ermenistan korkaktır, kalleştir, aşağıların da aşağısındadır. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Coğrafyalarımızı nehirler ayırabilir, dağlar ayırabilir, zulüm ayırabilir, istilalar ayırabilir, yollar ayırabilir ama biz aynı tende aynı canız, bir tarafımız Türkiye diğeri Azerbaycan'dır. Her ayrılık vuslatın muştusudur. Her kopuş bir başka kucaklayışın habercisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu bir şiir özellikle İran'da büyük bir rahatsızlık uyandırmıştır. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı mesnetsiz tepki göstermiş, İran Meclisinde görev yapan 225 milletvekili de hazırlanan kınama mektubuna müştereken imza atmışlardır.

Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı mı? 1828 Türkmençayı Antlaşması'ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu? Aras'ı ayırmadılar mı? Umutları ayırmadılar mı? Bu kadar rahatsızlık duyulmasının izah ve ifadesi nasıl yorumlanmalıdır? Bir kez de ben sesleniyorum. Aras'ı ayırdılar/mil ilen doyurdular/men senden ayrılmazdım/zor ilen ayırdılar/Ay Laçın, can Laçın, men sene kurban Laçın. Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan'a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Aras'ı ayırdılar, hatta kopardılar."

- "Türk, Türk'e hasım edilemez"

Açıklamasında, Arif Nihat Asya'nın "Ağıt" şiirinden dizelere yer veren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler. Meraga'nın nerede olduğunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bu suretle inşallah öğreniyor. Türk'ün Sünni'si, Şii'si olmaz, nitekim Türk Türk'tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türklüğe baraj koyulamaz, duvar örülemez. Bilinsin ki Ötüken'in stratejik aklı köreltilemez, kutlu hedeflerinin üzeri çizilemez. Geçmişte demiştim, yine diyorum: Yavuz ne kadar Türk ise Şah İsmail de o kadar Türk'tür. İkisi de Türk büyük hünkarıdır. Cem de bizim semah da… Cami de bizim Cemevi de… Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil, İsfahan bizim gözümüzde odur. Türk, Türk'e hasım edilemez. Aynı gerçekler hiç kuşkusuz Kürt kökenli kardeşlerim için de geçerlidir."

ABD'nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey'in kendisini "Kürt düşmanı" göstermeye çalıştığına dikkati çeken Bahçeli, "Çakal fermanını bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil ne Washington ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz." ifadelerini kullandı.