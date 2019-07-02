MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak. Kılıçdaroğlu aklı varsa kendine saklasın" MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak. Kılıçdaroğlu aklı varsa kendine saklasın"

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