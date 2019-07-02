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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak. Kılıçdaroğlu aklı varsa kendine saklasın"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak.

02 Temmuz 2019 Salı 11:04
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak. Kılıçdaroğlu aklı varsa kendine saklasın"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye durup durup referandum mu yapacak. Kılıçdaroğlu aklı varsa kendine saklasın"

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:04
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