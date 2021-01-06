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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır."
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır."

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:28:51 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır."
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