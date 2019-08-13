MHP genel başkan yardımcısı Yıldırım: "Apo'nun Edirne ve Kandil’de hiçbir karşılığı kalmadı"

Taha Emre Özdemir Ankara

İstanbul seçimi öncesinde HDP'lilere 'tarafsız kalın' diyen bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı HDP ve İmralI'da karşılık bulmamış, HDP'li seçmen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek vermişti.

Önceki gün terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan da bebek katili Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına kesinlikle uymayacaklarını duyurmuştu.

'Artık onun hiçbir numarası yok'

Teröristbaşı Öcalan tarafından yapılan çağrılara Kandil ve HDP'den verilen tepkileri değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bebek katili APO'nun dışlandığını belirterek, "Yaşanan son gelişmeler teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil ve Edirne'de bir karşılığı kalmadığını gösteriyor. Artık onun hiçbir numarası yok." ifadelerini kullandı.

"Örgüt ve siyasi uzantıları kendi aralarında bir fikir ayrılığı yaşıyor" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"İmralı, Edirne ve Kandil arasında bir çatlak var. Bu çatlak derinleşerek büyüyor. Aynı çatlak 'siyasi mücadele' adını verdikleri noktada da ortaya çıkıyor."