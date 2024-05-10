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Gündem MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "Türkiye'nın sınırı, Cilvegözün'den değil Kudüs'ten başlar. Bu savaş Haç ile Hilâl'in Savaşı. Bu savaşın nihai hedefi Türkiye'dir."
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "Türkiye'nın sınırı, Cilvegözün'den değil Kudüs'ten başlar. Bu savaş Haç ile Hilâl'in Savaşı. Bu savaşın nihai hedefi Türkiye'dir."

Yeniakit Publisher
2024-05-10 13:51:00 -

İsrail terör örgütünün Gazze’de yaptığı katliamlara değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Türkiye'nın sınırı, Cilvegözün'den değil Kudüs'ten başlar. Bu savaş Haç ile Hilâl'in Savaşı. Bu savaşın nihai hedefi Türkiye'dir." İfadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü üzerinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ayakta alkışlanacak açıklamalarda bulundu. “Türkiye'nın sınırı, Cilvegözün'den değil Kudüs'ten başlar” diyen Yıldırım; “Bu savaş Haç ile Hilâl'in Savaşı. Bu savaşın nihai hedefi Türkiye'dir." İfadelerini kullandı.

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