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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "PKK’nın beli kırılmış durumda"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bugün Cumhuriyet tarihinde hiçbir partinin yapmadığı kadar PKK ile mücadele ediliyor.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "PKK’nın beli kırılmış durumda"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bugün Cumhuriyet tarihinde hiçbir partinin yapmadığı kadar PKK ile mücadele ediliyor. PKK’nın beli kırılmış durumda" dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ile birlikte MHP Akyurt İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Cumhur İttifakı Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık ile AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz de katıldı. Cumhur İttifakı’nda yer almalarının nedenlerini açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Bize diyorlar ki dün böyle diyordunuz, şimdi AK Parti ile berabersiniz. Evet dün o koşullar içerisinde onların bize söyledikleri vardı, bizim de onlara. Ama bugün Türkiye’nin geleceği söz konusu ve bugün Cumhuriyet tarihinde hiçbir partinin yapmadığı kadar PKK ile mücadele ediliyor. PKK’nın beli kırılmış durumda. Nerede duracaktık, PKK’ya, Selahattin Demirtaş’a af isteyen Akşener’in yanında duracağıma, YPG terör örgütü değildir diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında duracağıma bin kere, yüz bin kere, milyon kere Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dururum" ifadelerini kullandı.


Yerel seçimlerin ülkenin beka meselesi olduğunu belirten Durmaz, "Ülke elden gittikten sonra, Türkiye Suriye olduktan sonra ben üç belediye fazla alsam ne olur, beş belediye eksik alsam ne olur. Bugünkü mesele budur aslında. Genel Başkanımız defalarca dedi ki, ’Beka mı belediye mi?’ tercihinde hiç tereddütsüz tercihimiz bekadan yana olacaktır. İşte biz onun için buradayız, onun için bir aradayız. Tek başımıza iktidarda olsaydık tek başımıza PKK ile mücadeleyi bize yaptırırlar mıydı, soru bu. Herkes bu soruyu sorsun kendisine. Bize ırkçı diyeceklerdi, soykırım yapıyorsunuz diyeceklerdi. 32. paralel ile 36. paralel arasında bize bu mücadeleyi yaptırmayacaklardı. Ama çok şükür şu anda bizim de desteğimizle bu hükümet bu mücadeleyi veriyor" şeklinde konuştu.


"Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarınızı en az üçe, beşe katlayarak buradan Allah’ın izniyle alnımızın akıyla çıkmamızı temin etmenizi sizlerden rica ediyorum" diyen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bu çalışmalarda emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sizler bu ülkenin geleceğine nasıl sahip çıkılacağını 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya gösterdiniz. Sizlerin varlığı hepimize güç veriyor."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
  1. doğa

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