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MHP Adayı Erdoğan Bıyık’a Aziziye gençlerinden coşkulu karşılama

Yaklaşan yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Aziziye Mahallesi gençleri tarafından havai fişekli ve meşalelerle karşılandı.

03 Mart 2019 Pazar 15:05
MHP Adayı Erdoğan Bıyık’a Aziziye gençlerinden coşkulu karşılama

Yaklaşan yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Aziziye Mahallesi gençleri tarafından havai fişekli ve meşalelerle karşılandı.



31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) düzenlediği ziyaret programları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Seçim ziyaretleri kapsamında Bıyık ilk olarak Düzce Üniversitesi öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programlarda Başkan Adayı Bıyık’a MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve partililer yalnız bırakmadı. Öğrencilerin slayt gösterimi ile başlayan programda Bıyık, öğrencilere projeleri hakkında kısa bilgiler aktararak öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Program sonunda üniversitenin izci grubu, Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a izci fuları hediye etti.



MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ardından hizmete giren bir iş yerinin açılışını gerçekleştirerek Düzce Karslılar Derneğinde düzenlenen programa katıldı. Programda Bıyık, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldıktan dernek faaliyetlerine destek verme sözü verdi. Daha sonra Beçi Kooperatifinde bulunan şoförler ile de bir araya gelen Başkan Adayı Bıyık, "Bizler Düzce Belediyesinde hizmete başladıktan sonra sizlerin yaşamış olduğu sorunlara çözüm bulacağız. Üniversite öğrencileri ulaşım ücretinin yüksek olduğundan, sizlerde az olduğundan şikayetçisiniz. Bizler öğrenciye indirimli ücret uygulatacağız, size de aradaki farkı belediye olarak bizler vereceğiz” dedi.



MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Bıyık son olarak Aziziye ve Beyciler Mahallerinde yapılan organizasyonlarda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Aziziye Mahallesi Gençlerinin düzenlemiş olduğu programda Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, havai fişekler ve meşaleler ile karşılandı. Toplantı alanını tamamen dolduran mahallesi sakinleri, Başkan Adayı Bıyık’a destek verdi. Düzce’ye gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler mahallelilere bilgiler veren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Düzce için gece gündüz demeden çalışacağız. Düzce’yi hak ettiği noktalara el birliği ile getireceğiz. Yaşamış olduğunuz sorunları çok iyi biliyorum çünkü bende aynı sorunları sizlerle birlikte yaşıyorum” şeklinde konuştu.



Soru cevap bölümünde programa katılan bir çocuğun krampon isteği üzerine Başkan Adayı Bıyık, programa katılan bütün çocuklara krampon sözü verdi. Mahalle programları çekilen fotoğraf ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:05
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