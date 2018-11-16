MHP, 9 belediye başkan adayınıaçıkladı!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.16 Kasım 2018 Cuma 22:38
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 9 ilçe belediye başkanı adayının daha ismi açıklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 9 belediye başkan adayının ismi belirlendi.
Buna göre, yerel seçimlerde MHP'den belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şunlar:
"- Mersin'in Tarsus ilçesi belediye başkan adayı Şevket Can,
- Mersin'in Anamur ilçesi belediye başkan adayı Hidayet Kılınç,
- Mersin'in Erdemli ilçesi belediye başkan adayı Mükerrem Tollu,
- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi belediye başkan adayı M. Sait Kılıç,
- Adana'nın Ceyhan ilçesi belediye başkan adayı Mustafa Bayar,
- Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi belediye başkan adayı İsmail Bildik,
- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak,
- Şanlıurfa'nın Harran ilçesi belediye başkan adayı Mahmut Özyavuz,
- Manisa'nın Salihli ilçesi belediye başkan adayı Zeki Kayda.
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