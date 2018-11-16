0553 313 94 23

MHP, 9 belediye başkan adayınıaçıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 22:38
MHP, 9 belediye başkan adayınıaçıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 9 ilçe belediye başkanı adayının daha ismi açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 9 belediye başkan adayının ismi belirlendi.

Buna göre, yerel seçimlerde MHP'den belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şunlar:

"- Mersin'in Tarsus ilçesi belediye başkan adayı Şevket Can,

- Mersin'in Anamur ilçesi belediye başkan adayı Hidayet Kılınç,

- Mersin'in Erdemli ilçesi belediye başkan adayı Mükerrem Tollu,

- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi belediye başkan adayı M. Sait Kılıç,

- Adana'nın Ceyhan ilçesi belediye başkan adayı Mustafa Bayar,

- Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi belediye başkan adayı İsmail Bildik,

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak,

- Şanlıurfa'nın Harran ilçesi belediye başkan adayı Mahmut Özyavuz,

- Manisa'nın Salihli ilçesi belediye başkan adayı Zeki Kayda.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 22:38
  1. Kırıkkale
  2. Şanlıurfa
  3. Manisa
  4. Mersin
  5. Gaziantep
  6. Adana
  7. MHP
  8. ADAYLAR
  9. mhp yerel seçim adaylar
  10. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takım otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
    1. Takım otobüsü kaza yaptı! Ölü ve..
    2. MHP, 9 belediye başkan adayını..
    3. Gözlükteki çizikleri 5 dakikada..
    4. Van'da PKK'lı hainlerden yardım..
    5. Savaş mağdurlarına destek için..
    6. Türk Büyükelçi kaza yaptı! Ölü ve..
    7. AVM'ler hastalık yayıyor!
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump..
    9. Fast food’un faydalarını bilmeyenler..
    10. Ekonomik savaş sona mı eriyor?
    11. Türkiye'yi şikayet eden PKK yandaşları..
    12. 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğu..
    13. Aydede Sendromu nedir?
    14. Marsilya'da çökme tehliklesine karşın..
    15. Anne babası hayatta öksüz/yetimler
    16. Toplantıya giden AK Parti'liler kaza..
    17. Sözde 'yaptırım' uygulanıyor:..
    18. İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu..
    19. Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    20. Kosova Büyükelçisi Kılıç kaza yaptı
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı