MHK'nın yeni patronu 3. kez Sabri Çelik!

Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Çelik, daha önce de geçici süreliğine başkanlık yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve bazı yönetim kurulu üyelerinin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu da ekibiyle birlikte görevi bıraktı.

Konu ile ilgili olarak TFF’den yapılan açıklamada, “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte başkanımız Servet Yardımcı’ya istifasını sunmuştur.” denildi.

12 hakem kararı ile kaos başladı

27 Ekim 2021’de Serdar Tatlı’nın yerine MHK Başkanlığı’na getirilen Gündoğdu, 172 günlük görev sürecinde Türk Futbol tarihinin en büyük hakem operasyonunu gerçekleştirmişti.

Gündoğdu MHK’si 8 Mart’ta bir açıklama yaparak, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi 12 Süper Lig hakeminin de bulunduğu çok sayıda hakem ve gözlemciyi liste dışı bırakarak görev vermemişti.

Tahkim’in kararını umursamadı

Tahkim Kurulu, söz konusu hakem ve gözlemcilerin itirazlarını haklı bulup kararı iptal etmesine rağmen Gündoğdu MHK’si geri adım atmamıştı.

Ferhat Gündoğdu, kamuoyunda büyük yankı yaratan bu operasyonla ilgili, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ya da herhangi bir kulübün bu kararda payı yok. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden ben sorumluyum.” açıklamasını yapmıştı.

Yeni başkan Sabri Çelik oldu

Ferhat Gündoğdu’dan boşalan MHK Başkanlığı görevine Sabri Çelik’in getirildi. Daha önce 2 kez aynı görevi yürüten, Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK’lerde de üye olarak görev yapan Çelik ve oluşturacağı ekip, 16 Haziran’da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu’na dek MHK’yi yönetecek. Bu Genel Kurul’da seçilecek TFF Başkanı, yeni bir MHK oluşturacak.

12 hakemin geri dönmesi bekleniyor

Ferhat Gündoğdu ve ekibinin istifasıyla birlikte akıllara, “Liste dışı bırakılan hakem ve gözlemcilerin durumu ne olacak?” sorusu geldi. Gündoğdu’nun yerine Sabri Çelik’in getirilmesinin ardından söz konusu hakem ve gözlemcilerin tamamının görevlerine dönmeleri bekleniyor.

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla aktif hakemlik görevini bıraktı. Asıl mesleği öğretmenliktir. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Birçok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır.

Daha önce de başkanlık yapmıştı

Sabri Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine Sabri Çelik getirildi.

4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıklamıştı.