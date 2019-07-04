0553 313 94 23

MHK'nın yeni başkanı belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Zekeriya Alp oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
MHK'nın yeni başkanı belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu.

Zekeriya Alp kimdir?

Zekeriya Alp, 1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi Yugoslavya göçmen olan Alp, Feriköyspor'un alt yapısında futbola başladı. 1966 – 1968 sezonunda iki sene Feriköyspor'da top koşturduktan sonra 1968 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

1978 yılına kadar 11 sezon Beşiktaş'da oynadı. Defans oynadığı için Beşiktaş ile sahaya çıktığı 204 lig maçında 6 gol attı. 1978 yılında da futbolu bıraktı.

Zekeriya Alp, futbol hayatı boyunca 22 defa Türkiye Millî Futbol Takımı'nda forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı, TV yorumculuğu ve spor yöneticiliği yaptı. Çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiederasyonu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü yaptı

Zekeriya Alp, aynı zamanda RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesidir.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına gelmesinin ardından TFF yönetimi ona MHK başkanlığı teklif ettiğinde kendisi de şaşırdı. Önce kabul etmedi daha sonra teklife sıcak bakarak MHK Başkanı oldu.

16 Aralık 2014 tarihinde Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olduğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Altyapı Kariyeri:

– 1966 – Feriköyspor

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1966 – 1968 – Feriköyspor

1968 -1978 – Beşiktaş

Millî Takım Kariyeri :

1967 – Türkiye U-18

1970 – Türkiye U-21

1971 – 1975 – Türkiye

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
  1. İstanbul
  2. MHK
  3. Zekeriya Alp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    2. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    3. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    4. Akıncı Üssü davası
    5. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    6. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    7. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    8. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    9. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    10. Memur-Sen Öner’e emanet
    11. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    12. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    13. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    14. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    15. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    16. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    17. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    18. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    19. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    20. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    21. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    22. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    23. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    24. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    25. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan..
    26. Malatya’da 6 kişinin yaralandığı kaza..
    27. Ağrı Belediyesinden içme suyu..
    28. Üzerine traktör sürülen genç öldü,..
    29. Kahta Belediyesi’nden iddialar ile..
    30. Balkon faciasında yaralanan baba..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!