MHK'nın yeni başkanı belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu.

Zekeriya Alp kimdir?

Zekeriya Alp, 1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi Yugoslavya göçmen olan Alp, Feriköyspor'un alt yapısında futbola başladı. 1966 – 1968 sezonunda iki sene Feriköyspor'da top koşturduktan sonra 1968 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

1978 yılına kadar 11 sezon Beşiktaş'da oynadı. Defans oynadığı için Beşiktaş ile sahaya çıktığı 204 lig maçında 6 gol attı. 1978 yılında da futbolu bıraktı.

Zekeriya Alp, futbol hayatı boyunca 22 defa Türkiye Millî Futbol Takımı'nda forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı, TV yorumculuğu ve spor yöneticiliği yaptı. Çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiederasyonu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü yaptı

Zekeriya Alp, aynı zamanda RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesidir.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına gelmesinin ardından TFF yönetimi ona MHK başkanlığı teklif ettiğinde kendisi de şaşırdı. Önce kabul etmedi daha sonra teklife sıcak bakarak MHK Başkanı oldu.

16 Aralık 2014 tarihinde Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olduğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Altyapı Kariyeri:

– 1966 – Feriköyspor

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1966 – 1968 – Feriköyspor

1968 -1978 – Beşiktaş

Millî Takım Kariyeri :

1967 – Türkiye U-18

1970 – Türkiye U-21

1971 – 1975 – Türkiye