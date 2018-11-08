THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

MHK'dan hakemlere VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlere Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi eğitimi verildiğini açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:50
MHK'dan hakemlere VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemlere Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi eğitimi verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde MHK üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından verilen eğitime, Süper Lig hakem kadrosunda yer alan Abdulkadir Bitigen, Tugay Kaan Numanoğlu, Zorbay Küçük ile FIFA Kokartlı yardımcı hakemler ve Süper Lig yardımcı hakemleri katıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:50
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Merkez Hakem Kurulu
  3. VAR eğitimi
  4. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    120 yıl sonra Ortadoğu’da demiryolu... İsrail ile Körfez ülkelerini birbirine bağlayacaklar!
    1. 120 yıl sonra Ortadoğu’da demiryolu.....
    2. Gribe yakalanmaması için...
    3. Analiz şirketinden kritik S-400..
    4. ALES'e girecekler dikkat! Giriş..
    5. Vücuduna sardığı esrarla yakalandı
    6. Rifat Hisarcıklıoğlu: Alın teri..
    7. MHP o ildeki başkan adayını açıkladı
    8. Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni..
    9. Zerafet insanın içinde olmalı
    10. Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması
    11. MHP İstanbul adaylığı için iki bomba..
    12. Akar, Anadolu Kışlası'nda törenle..
    13. Gözler kışın daha büyük tehlike altında
    14. Akşener’den belediye başkan adayları..
    15. 'Talebe Dirseği' nedir?
    16. Alparslan Kuytul, terör suçundan..
    17. Klozette ıkınırken düşün dur!
    18. Yeşilırmak'taki toplu balık ölümlerine..
    19. Bomba patladı! Fenerbahçe, Abdullah..
    20. Avukatı çorbasına zehir katarak..
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...