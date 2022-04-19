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Spor MHK’da beklenen son gerçekleşti...
Spor

MHK’da beklenen son gerçekleşti...

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Yönetim Kurulu da istifa etti. MHK, Süper Lig’deki 13 hakemi görevden almış, bu karar Tahkim Kurulu’ndan dönmüştü. MHK daha sonra söz konusu hakemlere görevlendirme vermemişti. MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg de “Bu MHK ile çalışmam söz konusu değil” diyerek görevinden ayrılmıştı...

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:20:00 -
MHK’da beklenen son gerçekleşti...

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Yönetim Kurulu da istifa etti. MHK, Süper Lig’deki 13 hakemi görevden almış, bu karar Tahkim Kurulu’ndan dönmüştü. MHK daha sonra söz konusu hakemlere görevlendirme vermemişti. MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg de “Bu MHK ile çalışmam söz konusu değil” diyerek görevinden ayrılmıştı... 

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