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Otomotiv MG’nin teknolojik harikası: Yeni çift motorlu e-HS PHEV
Otomotiv

MG’nin teknolojik harikası: Yeni çift motorlu e-HS PHEV

Yeniakit Publisher
2024-07-14 15:17:00 -
MG’nin teknolojik harikası: Yeni çift motorlu e-HS PHEV

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesindeki MG markası yeni enerjili araçlarda iddiasını artırmaya kararlı.

MG, İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali’nde yeni e-HS modelinin dünya lansmanını 100. yıl dönümü kutlamalarıyla birleştirdi. Türkiye’de de üst sıralarda yer alan HS modelinin yeni versiyonu şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonuyla çok iddialı geliyor. Yeni MG e-HS daha uzun menzilli, daha büyük boyutlara sahip ve her yönüyle daha teknolojik olmasıyla öne çıkıyor. 1000 km’yi aşan karma menzili ve hiç yakıt harcamadan yüzde 100 elektrikli olarak 100 km üzerinde mesafe kaydedebilen SUV modeli bir teknoloji harikası olarak öne çıkıyor. Ultra düşük yakıt tüketimi ile ülkemizde şarj edilebilir hibrit modeller arasında şimdiden tahta çıkmaya hazır olan iddialı model ilgi çeken tasarımı ve üstün motor teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor.

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