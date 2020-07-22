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Aktüel

MGK bildirisinden: "Azerbaycan topraklarında gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı şiddetle kınanmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:07:25 -
MGK bildirisinden: "Azerbaycan topraklarında gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı şiddetle kınanmıştır."
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