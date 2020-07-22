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Aktüel

MGK bildirisinde, Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:08:05 -
MGK bildirisinde, Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
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