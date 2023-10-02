MG Türkiye’ye global ödül geldi; 2023 yılı satış hedefi 3’e katlandı

Bu kapsamda Londra’da gerçekleştirilen 2023 MG Global Bayi ve Distribütör Konferansı’nda, Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG Türkiye, “Yılın En İyi Distribütörü” seçildi.

“Birçok ilke imza attık”

Bu prestijli ödülün, yapılan doğru ve etkili çalışmaların bir sonucu olduğunu söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Doğan Trend Otomotiv olarak Türkiye’de ilk MG modelini Nisan 2021’de satışa sunduk. Yaklaşık 3 sene önce başladığımız bu yolculukta Türkiye elektrikli otomobil pazarının öncü markalarından olduk ve birçok ilke imza attık. Gerek yatırımlarımız, gerek elektrikli araç vodaklı yapılanmamız ve en önemlisi cesur davranarak tüm ekibimizin gayretiyle güzel bir başarıya imza attık. Bu özel ödüle sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gelecek çalışmalarımız ve yatırımlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olurken zamanlamanın SAIC Motor’un Avrupa’da planladığı üretim üssü için yer seçimi sürecine denk gelmesi de kıymetli oldu. Türkiye, MG’nin Avrupa’daki birinci lig ülkelerinden biri konumunda. Tüm MG ülkelerinin katıldığı ödül töreninde ülkemizin bayrağını dalgalandırmak da ayrıca bir gurur kaynağı oldu” dedi.

İlklerin markası

Türkiye’de elektrikli otomobilden bahsedilmediği bir dönemde pazara iddialı bir giriş yaptıklarını ifade eden Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise, “MG’yi Türkiye’de satışa sunduğumuz ilk dönemde ya ufak segmentlerde küçük hacimli elektrikli araçlar ya da yüksek performanslı sportif lüks elektrikliler vardı. Bu iki uç segmentin arasında standart bir ailenin kullanabileceği bir elektrikli araç ya da SUV seçenek olarak yoktu. MG olarak bu seçenekleri ilk kez piyasaya sunan marka olma cesaretini gösterdik. Her sene üstüne ekleyerek devam ettiğimiz faaliyetlerimizin olumlu sonuçlarını memnuniyetle gözlemliyoruz.

İvme artarak sürüyor

İlk modelimizi Nisan 2021’de satışa sunduk ve o yılı 468 adetlik toplam satışla tamamladık. 2022’de büyük bir ivme yakaladık ve yılı 1.627 adetle kapattık. Bu yıl ise ilk 9 ayda gerçekleştirdiğimiz 7500 adedi aşan satışla ivmemiz artarak sürüyor. Yıl başında; 2023 için 5 bin adetlik bir satış hedefi belirlemiştik. Satışlarımızdaki artarak devam eden performans, hedeflerimizi revize ederek iki katına, 10 bin adede çıkarmamızı sağlamıştı. Satış performansımızın, yılın ikinci yarısında da sürmesi ve devamında gelen bu prestijli ödül, bizi hedefimizi tekrar yükseltme yönünde motive etti. Bugün itibarıyla yıl sonu hedefimizi 3 katına, 15 bin adede çıkarmış bulunuyoruz. Türk tüketicisinin MG’nin birbirinden iddialı elektrikli ve benzinli modellerine olan teveccühü bizi çok mutlu ediyor. Bu güven ve ilginin karşılığını en iyi şekilde vermeyi sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

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