  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Lahey'de siyonistleri rezil etti! İsrail vahşetini dünyaya anlattılar

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı paylaşmıştı! DEM Parti'den fotoğrafa ilişkin skandal açıklama

Halk TV'nin 'protokol krizi' yalanı ifşa oldu! Murat Kurum törende yaşananları anlattı

Çin, güç kullanma hakkı var diyor! Katil İsrail ise Çin'in tutumu için esef verici dedi! Çok konuşulacak haber

Alman isim, Gazze'de halk acı çekiyorken konuya ilişkin ilk kez konuştu! Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı!

Ankara adayı Turgut Altınok'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunu! Türkiye'nin limanları: varlığının artması sağladı! Analize kulak verin

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken açıklama: Utanç ve hazin verici! Bütün nesiller bilsin bu adamları

İsrail Büyükelçiliği önünde 'Özgür Filistin' diye bağırarak kendini yakan ABD askerinin eylemine ait görüntüler yayınlandı!

Çin'den AB'ye yaptırım tepkisi
Otomotiv MG Türkiye’den sevindiren haber! Giderler sıfıra iniyor
Otomotiv

MG Türkiye’den sevindiren haber! Giderler sıfıra iniyor

Yeniakit Publisher
2024-02-27 07:10:00 -
MG Türkiye’den sevindiren haber! Giderler sıfıra iniyor

MG Türkiye, güzel bir adım atarak şubatta elektrikli araç satın alanların 1 yıl boyunca şarj giderini sıfırlayacağını duyurdu.

Bu konuda açıklama yapan firma şunları aktardı: “Satış ve satış sonrası için yatırımlara hız verdiklerini vurgulayan Tibet Soysal, “MG markasını 2021 yılı sonunda Türk tüketicisiyle buluşturmaya başladık. 20 servis ve 11 bayi ile başlattığımız bu süreçte 2023 sonu itibarıyla 30 yetkili satıcı ve servis sayısına ulaştık. 2024 yılı için hedefimiz bu sayıyı 40’a çıkarmak. Bunun için hızla aksiyon alıp yatırımları planlıyoruz” dedi. Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını söyleyen Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, şöyle devam etti: “Talepteki bu artışı öngörerek stoklarımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yılın ilk döneminde yetecek kadar elektrikli araç bulunurluğumuz mevcut. Ayrıca MG4 Electric ve ZS EV modellerimiz için hazırladığımız güçlü avantajlara çok yoğun bir ilgi var. Bu kapsamda yeni iş birlikleriyle araçlarımızı daha da cazip hale getiriyoruz. Eşarj ile yaptığımız anlaşma kapsamında MG4 Electric modelimizi şubat ayında satın alan müşterilerimize 1 yıllık şarjı hediye ediyoruz. Yani şubatta MG4 satın alanlar 1 yıl boyunca şarj parası ödemeyecek.”

MG Türkiye, şubat kampanyası kapsamında MG4 Electric satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı sağlıyor.

577 km WLTP şehir içi menzili ile %100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor. Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 1 Yıllık Şarj kartı hediye ediliyor. Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard Değer Koruma Programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150.000 km’lik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci eş zamanlı sunuluyor.”

 

Otomobil beton elektrik direğine çarptı
Otomobil beton elektrik direğine çarptı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Otomobil beton elektrik direğine çarptı

İzmir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
İzmir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Yaşam

İzmir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Mersin'de otomobille çarpışan ambulans devrildi
Mersin'de otomobille çarpışan ambulans devrildi

Yaşam

Mersin'de otomobille çarpışan ambulans devrildi

Onbinlerce vatandaşımızın ya kendisinde ya bir yakınında vardı! Ve kötü haber geldi! O iki otomobil modeli üretimden kaldırılıyor
Onbinlerce vatandaşımızın ya kendisinde ya bir yakınında vardı! Ve kötü haber geldi! O iki otomobil modeli üretimden kaldırılıyor

Otomotiv

Onbinlerce vatandaşımızın ya kendisinde ya bir yakınında vardı! Ve kötü haber geldi! O iki otomobil modeli üretimden kaldırılıyor

Karşınızda 2024 yılının otomobili: "Scenıc E-Tech Yüzde 100 Elektrikli" Rekor menzile sahip! İşler kızışıyor!
Karşınızda 2024 yılının otomobili: “Scenıc E-Tech Yüzde 100 Elektrikli” Rekor menzile sahip! İşler kızışıyor!

Otomotiv

Karşınızda 2024 yılının otomobili: “Scenıc E-Tech Yüzde 100 Elektrikli” Rekor menzile sahip! İşler kızışıyor!

Bu otomobil ehliyet aldırır! 1972 yılında üretilen Renault 5 evrim geçirerek ‘Efsane geri döndü’ dedirtti! Tamamen elektriklenen araç ne zaman Türkiye’ye geliyor?
Bu otomobil ehliyet aldırır! 1972 yılında üretilen Renault 5 evrim geçirerek ‘Efsane geri döndü’ dedirtti! Tamamen elektriklenen araç ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Otomotiv

Bu otomobil ehliyet aldırır! 1972 yılında üretilen Renault 5 evrim geçirerek ‘Efsane geri döndü’ dedirtti! Tamamen elektriklenen araç ne zaman Türkiye’ye geliyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23