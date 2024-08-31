Mezuniyet törenindeki slogan sonrası cevap bekleyen sorular! Kime meydan okuyorlar?

AK Parti iktidarı öncesi adeta millete kan kusturan Kemalist askeri vesayet yeniden hortlatılmaya çalışılıyor. Tuzla Piyade Okulu’nda Müslüman silah arkadaşlarına küfürler edip onları öldürme planları yapan Kemalist subaylar hafızalardaki yerini korurken, şimdi de Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde hangi odaklar tarafından organize edildiği henüz bilinmeyen ‘Mustafa Kemal’in askerliyiz” şeklinde sloganlar kafalarda birçok soru işaretine neden oldu.

Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde çekilen görüntülerde yeni mezun olmuş bir kadın subay elindeki kılıcı kaldırarak diğer subaylara “Mustafa Kemal’in askerliyiz” şeklinde sloganlar attırdı. Öte yandan mezuniyet töreninde bir insicam olmaması, kılık kıyafetlerde düzensizlik olması, kiminin şapkası takılıyken kiminin başının açık olması ayrıca dikkat çekti.

KİMDE MEYDAN OKUYORLAR?

Yıllarca millete kan kusturan askeri Kemalist vesayeti andıran görüntüler sonrası kafalarda çok sayıda soru işareti oluştu.

Vatandaşların, “Yeni vesayetçiler mi yetişiyor?” sorusuna sormasına neden olan görüntüler, “Mezuniyet törenindeki bu görüntüdeki bayan subay kimdir? Kimden yetki alarak mezuniyet töreninde böyle disiplinsiz kendi başına buyruk davranabiliyorlar?” sorularını akıllara getirdi.

Aynı zamanda, “Böyle bir yemin etme için kimden emir almıştır, niçin daha rütbeli tek bir subay içlerinde bulunmamıştır?” soruları da cevaplanmayı bekliyor.

Ayrıca, “Kime meydan okuyorlar? Organizasyon içerisinde böyle bir yemin var ise niçin amirlerden, rütbelilerden birisi başlarında yok?” diye de soruldu.

AKILLARA TUZLA PİYADE OKULU GELDİ

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Tuzla Piyade Okulu’ndan yaşananlar uzun süre gündemi meşgul etmişti. Okulda, Atatürk rozetini bahane eden Kemalist subayların, inançlı subaylara küfürler ettiği ve onları öldürme planları yaptığı ortaya çıkmıştı.