Mezitli'nin hafızlık öğrencileri Konya'da 6 durağı gezerek ödüllendirildi

Hafızlık başarısı Konya ile ödüllendirildi

Mersin'in Mezitli İlçe Müftülüğü, hafızlık eğitiminde başarılı olan öğrenciler için unutulmaz bir kültür gezisine imza attı. Haziran ayı Hafızlık Takip Sınavı ile yıl boyunca gösterdikleri başarıyla öne çıkan öğrenciler, Konya'nın tarihi, manevi ve bilimsel mekanlarını keşfetme fırsatı buldu.

Geziye Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar da katıldı. Program kapsamında öğrenciler, Konya'nın en önemli noktalarını adım adım gezdi.

Manevi atmosfer: Mevlana ve Şems türbeleri

Gezinin ilk durakları, gönül dünyamızın iki büyük ismine ev sahipliği yapan mekanlardı. Öğrenciler Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi ve Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret ederek bu kutsal mekanlarda duygu dolu anlar yaşadı.

Bilim ve doğa iç içe: Bilim Merkezi ve Kelebek Bahçesi

Konya programının bir diğer önemli durağı Konya Bilim Merkezi oldu. Öğrenciler burada bilimsel etkinliklere katılarak öğretici bir gün geçirdi.

Ardından Tropikal Kelebek Bahçesi'ne geçen öğrenciler, rengarenk kelebeklerin arasında doğayla baş başa kaldı. Gezi rotasında Çiçek Bahçesi ve 80 Günde Devr-i Alem Parkı da yer aldı.

Öğrencilerden teşekkür

Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri Fatma Nida ve Esmanur Durmuş, gezinin kendileri için hem eğitici hem de verimli geçtiğini belirterek organizasyonu düzenleyen Mezitli İlçe Müftülüğü'ne teşekkür etti.

Müftü Çarpar'dan katkı sunanlara teşekkür

Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Çarpar; Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, İl Müftülüğü Şube Müdürü Hayrullah Ekiz, Şef Abdullah Altunbay, İl Gençlik Koordinatörü Abdülkerim Temizcan, Ferhan Anne Kur'an Kursu Öğreticisi Halil Elma ve Selçuklu Merkez Camii İmam-Hatibi Hidayet Eskici'ye ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Çarpar ayrıca gezi süresince öğrencilere refakat eden Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Kadın Kolları Başkanı Meryem Kır, kurs yöneticileri ve görevli personele de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gezi rotasında hangi duraklar vardı?

Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi

Şems-i Tebrizi Türbesi

Konya Bilim Merkezi

Tropikal Kelebek Bahçesi

Çiçek Bahçesi

80 Günde Devr-i Alem Parkı

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Soru: Geziyi kim düzenledi?

Cevap: Gezi, Mersin'in Mezitli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlendi.

Soru: Kimler katıldı?

Cevap: Haziran ayı Hafızlık Takip Sınavı ile yıl boyunca başarı gösteren öğrenciler ve Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar katıldı.

Soru: Hangi mekanlar gezildi?

Cevap: Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Konya Bilim Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi ve 80 Günde Devr-i Alem Parkı ziyaret edildi.

Soru: Öğrenciler geziden memnun kaldı mı?

Cevap: Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri Fatma Nida ve Esmanur Durmuş, gezinin eğitici ve verimli geçtiğini belirterek teşekkür etti.