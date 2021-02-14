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Aktüel Mezarlıkta şoke eden olay! Büyücünün mezarından çıkan varlık, akıllarını aldı
Aktüel

Mezarlıkta şoke eden olay! Büyücünün mezarından çıkan varlık, akıllarını aldı

Amerikalı 26 yaşındaki Tyler Karanasios'ın, perili olduğuna inanılan Pine Hill mezarlığında çektiği fotoğraftaki varlık tüyler ürpertti.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 17:04:00 -
Mezarlıkta şoke eden olay! Büyücünün mezarından çıkan varlık, akıllarını aldı

Amerikalı 26 yaşındaki Tyler Karanasios'ın, perili olduğuna inanılan Pine Hill mezarlığında çektiği fotoğraftaki ayrıntı tüyler ürpertti.

Amerika'nın New Hampshire eyaletinde yaşayan Tyler Karanasios ve arkadaşı, perili olduğuna inanılan Hollis'teki Pine Hill mezarlığına gitti. Katil ve büyücü olduğuna inanılan Abel Blood'un mezarında bir varlık gören iki arkadaş, hemen fotoğraf çekti. Karanasios, mezar başında görülen varlığın Abel Blood'un mezarına gelen bir ruh olduğuna inanıyor.

"Neye uğradığımızı şaşırdık"

Gece yarısı mezarlığa gittiğini ve yaptığı işin büyük adrenalin gerektirdiğini söyleyen adam, "Bir anda arkamı dönünce iki mezarın arasında ürkütücü bir şey gördüm ve hemen fotoğrafını çektim. Ben ve arkadaşım gördüğümüz karşısında neye uğradığımıza şaşırdık." dedi.

"İlk başta sis olduğunu düşündük"

Eve gelip fotoğraflara bakan Karanasios, "İki mezar taşı arasında gördüğümüz nesnenin sis olduğunu düşündük ama fotoğrafı daha dikkatli bir şekilde inceleyince sis olmadığını ve üzeri örtülü insana benzer bir figür olduğunu gördük." dedi. Fotoğrafı paylaştığında birçok kişi, görülen nesnenin hayalet olmadığını söyledi ama Karanasios bunu reddetti.

 

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