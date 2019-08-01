Mezarlıkta olan meyveler yenir mi?

Mezarlıkta olan meyve yenir mi? Mezarlıkta bulunan meyve ağaçlarından istifade etmek günah mı? Her nefis ölümü tadacaktır. Ölüm haktır. Anadolu’da mezarlıklar genellikle meyve ağaçlarıyla donatılır. Mezarlıklarda ise çok sayıda meyve ağaçları bulunmakta. Peki mezarlıklarda bulunan meyvelerden yenir mi? Yol kenarı ve mezarlıklarda bulunan meyve ağaçlarından İstifade edilir mi?

Yol kenarlarına dikilen meyveler özel mülk dışında belediyelere aitse devlet hazinesinde olan ağaçların meyvesinden yenmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Mezarlıklarda bulunan meyvelerde ise insan bilmediği bir yerden yememesi lazım. Mezar sahibini biliyorsanız eğer o mezar sahibi mezarlığı ziyaret eden insanların yemesi için, yiyip bir fatiha okusunlar düşüncesiyle bir ağaç dikmişse ve bunu o niyetle yaptığını biliniyorsa mezarlıkta bulunan o meyve yenilir. Lakin mezarlıkta bulunan mezar sahibini bilmiyorsa mezarda bir nevi özel mülk olduğundan özellikle de büyükşehirlerde mezarlık yeri için tabu alınmakta. Dolayısıyla mezarın üzerine veya mezarın hemen bitişiğinde ise yenmemelidir. Ağaç mezarlığın etrafındadır belediyenin bir hizmeti olarak anlaşılıyordur. Veya vakfın kurumun, derneğin bu şekilde olursa meyvenin yenmesinde bir mahsur yoktur.