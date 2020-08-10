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Gündem

Mezarlıkta esrarengiz olay! Ölülerden ne istiyorlar?

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan bir mezarlıkta mezarların kimliği belirsiz kişiler tarafından kazılması paniğe yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:33:00 - 2020-08-10 12:40:38

Ankara’nın Sincan bölgesindeki bir mezarlıkta mezarlar kazıldı. Mezarlığa ziyarette bulunan bazı vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Sincan'ın Atatürk Mahallesi'nde yer alan Kara Şükrü Mezarlığı'na ziyarette bulunan vatandaşlar, mezarların baş kısımdan kazıldığını gördü.

Bazı mezarların ise birkaç gün sonra yeniden doldurulduğu görüldü.

Vatandaşlar mezarda güvenlik bulunmadığını belirtirken yetkililerden destek istedi.

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