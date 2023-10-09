Mezarlıkta erkek cesedi bulundu
Kayseri'de bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış bir erkek cesedi bulundu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/mezarlikta-erkek-cesedi-bulundu-63324
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Kayseri'de bir mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış bir erkek cesedi bulundu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/mezarlikta-erkek-cesedi-bulundu-63324
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