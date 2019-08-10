Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf sergisi Samsun’un Bafra ilçesinde mezarlıkta "Ağlayan Evler" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde mezarlıkta "Ağlayan Evler" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Umut Derneği Fotoğrafçılık Kulübünce Bafra Asri Mezarlık giriş bölümünde açılan fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar duygulu anlar yasadı. Toplam 100 fotoğrafın yer aldığı sergide bulunan Bafra’nın eski ve terk edilmiş sahipsiz evlerinin restore edilerek günümüze kazandırılmasını isteyen Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Baframızın geçmişte yaşanmış evlerine dikkat çekmek amaçlı sergimizi Asri Mezarlıkta açtık. Evlerin sahiplerinin çoğu bu mezarlıkta yatıyor. Kısacası evleri sahiplerine getirdik. Bu evlerde yaşamış ve birçok anıları hatırlayan Bafralıların bazıları gözyaşlarını tutamadı. Sergimiz sadece bir günlük. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

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