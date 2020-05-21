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Mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlığı

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını tamamlayarak, korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:38:57 -
Mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlığı

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını tamamlayarak, korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler aldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyle kentte bulunan mezarlıkları temizleyerek ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Vatandaşların bayram nedeniyle mezarlık ziyaretlerini temiz, düzenli ve hijyen bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla bir dizi çalışma yapıldı. Korona virüs nedeniyle mezarlıklarda tedbirleri en üst seviyeye çıkaran ekipler kentteki tüm mezarlıkların girişine stantlar kurdu.


Mezarlıklarda rutin temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler dezenfekte uygulamasının yanı sıra ilaçlama da gerçekleştirdi. Vatandaşların güven içerisinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmeleri için yoğun çaba harcayan ekipler girişlerde maske kontrolü başlattı. Zabıta ve özel güvenlikler vasıtasıyla ziyaretçilere maske kontrolü yapılırken korona virüse karşı maske dağıtımı da gerçekleştiriliyor.


Kurulan stantlarda vatandaşlara ellerini dezenfekte etme fırsatı sunuluyor. Ayrıca maske dağıtılıyor, kolonya, bayram şekeri, lokum ve dua kitapları da hediye ediliyor.

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