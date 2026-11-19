Mezarlık ziyaretine giden minibüs şarampole uçtu: 2’si ağır 24 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mezarlık ziyaretine gidenleri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, 2’si ağır, 24 kişi yaralandı.
Kaza, Dilekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şahin Cengiz'in kontrolünü kaybettiği 60 EA 425 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.