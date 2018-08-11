Meyveli pasta nasıl yapılır?

MEYVELİ PASTA TARİFİ MALZEMELERİ:

4 tane yumurta

1 çay bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı su

1 bardak toz şeker

2 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 bardak un

Muz

Çilek (isteğe göre meyveler)

Meyveli pasta kreması için:

1 bardak şeker

5 bardak süt

1 kaşık terayağı

1 çay bardağı nişasta

2 paket vanilin

1 çay bardağı un

MEYVELİ PASTA TARİFİ:

Tencereye süt, şeker,un ve nişasta ekleyin ve pişirin. Ardındaniçine tereyağı ve vanilinleri katarak 5 dakika mikser ile çırpın. Kremayı soğumaya bırakın. Diğer bir kaba yumurtaları ve şekeri koyun ve köpürene kadar 10 dakika mikserle çırpın. Tabanına yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli kalıba harcı yayın. Önceden ısıttığınız fırında 150 derecede pişirin. Fırından çıkardığınız pandispanyanın üzerine nemli bez örtüp soğumaya bırakın. Çilek ve muzu doğrayın. Soğuyan pandispanyayı kalıptan çıkardıktan sonra enlemesine ikiye ayırın. İlk parçanın üzerine krema sürüp muz ve çilek dilimleri yerleştirin, sonra diğer parçasını üstüne kapatın. Kalan kremayı pastanın etrafına sürün ve üstünü çilekler ile süsleyin. Buzdolabında dinlendirdiğiniz pastanız servise hazır.

Afiyet olsun.