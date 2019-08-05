Meyve ve sebze yıkarken nerede hata yapıyoruz?

Ölçülü ve düzenli olarak sebze-meyve tüketmek sağlık için son derece önemlidir. Ancak söz konusu bu gıdaları doğru tüketmenin yanı sıra temizliklerine de fazlasıyla özen göstermek gerekiyor. Çünkü sebze ve meyveler yetiştirilirken bolca kimyasal tarım ilacına maruz kalıyorlar. Bu nedenle sebze ve meyveler doğru yıkanmadıkça zaman içinde çeşitli hastalıklara yol açabiliyor.

Peki, sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı?

Sebze ve meyveleri yıkamaya başlamadan önce mutlaka kendi ellerinizi ılık su ve sabunla en az 20 saniye yıkamalısınız.

Ellerinizi kuruladıktan sonra sebze ve meyveleri oda sıcaklığındaki bir kap dolusu suyun içerisine bırakın.

Suyun içerisine ise beyaz sirke damlatın.

Bir süre bekledikten sonra sebze ve meyveleri suyla tekrar tekrar akıtmalısınız.

Limon, portakal ya da mandalinanın kabuklarını keklerinizde ya da çaylarınızda kullanacaksanız bir noktaya dikkat etmeniz şart. Narenciye kabuklarını en az 8 saat sirkeli suda bekletmeniz son derece önemli.

Çilek gibi hassas sebzeleri de sirkeli oda sıcaklığındaki suda bekletebilirsiniz.

Yıkadığınız sebze ve meyveleri yeniden dolaba yerleştirmeden önce mutlaka kurulamayı ihmal etmeyin.

Şimdiden kolay gelsin.