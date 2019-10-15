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Meyve ve sebze sektörüne 263 milyonluk hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildiğini belirtti.

15 Ekim 2019 Salı 11:34
Meyve ve sebze sektörüne 263 milyonluk hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel ülkelere destek amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı ile kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını belirterek, “220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi” ifadelerini kullandı.

Daha uzun süre saklama

Söz konusu yatırımların 1 milyon 250 bin avroluk kısmına yüzde 40 ile 50 arasında hibe verildiğini aktaran Pakdemirli, “Bu kapsamda, yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi. Kurulan bu tesisler sayesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre saklanacak, ürün kayıpları azaltılacak ve ürün kalitesi yükselecek, rekabet gücümüz ve ihracatımız artacak. Ayrıca, ürünlerin mevsimi dışında ve ekonomik getirisi yüksek olarak satılmasına imkan sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu. İl bazında değerlendirildiğinde en çok yatırımın 130 milyon lirayla Isparta’ya yapıldığını ve buradaki projelere 54 milyon lira hibe verildiğini belirten Pakdemirli, söz konusu ilden sonra en çok yatırımın Mersin, Manisa, Denizli ve Karaman’a gerçekleştirildiğini ifade etti.

156 proje ile başvuru

Öte yandan, bu yıl çıkılan IPARD-II 5’inci başvuru çağrısı kapsamında meyve ve sebze sektörüyle ilgili toplam yatırım tutarı 680 milyon lira olan 156 proje başvurusu yapıldığı bilgisini veren Pakdemirli, TKDK tarafından proje değerlendirme işlemlerinin tamamlandıktan sonra uygun projelerin açıklanacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:34
  1. Karaman
  2. Manisa
  3. Mersin
  4. Isparta
  5. Denizli
  6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  7. Avrupa Birliği (AB)
  8. Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı
  9. IPARD-II
  10. TKDK

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